Молодик допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон — відповість перед судом

У Рокитнівському районі Рівненщини 19-річний хлопець організував канал незаконного перетину кордону. Порушника викрили та судитимуть.

Про це 16 січня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, порушник прокладав призовникам маршрути за межами пунктів пропуску і допомагав виїжджати за кордон. Переправника викрили тогоріч у серпні. Юнак спіймався на гарячому, коли мотоциклом довіз військовозобов'язаного до прикордонної зони. За таку послугу він розраховував отримати 6,5 тисячі доларів. Раніше цей хлопець уже скоював аналогічне порушення, діючи у складі групи переправників — обвинувальний акт за фактом того злочину перебуває на розгляді суду.

Яке покарання загрожує переправнику

За повторну організацію незаконного переправлення людини через держкордон затриманий може потрапити до в'язниці на строк до дев'яти років. Справу вже скерували до суду.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловіка оштрафували за порушення правил військового обліку. Суд визнав накладення штрафу незаконним.

Також ми повідомляли, що житель Полтавщини не схотів отримувати повістку. Його засудили до року іспитового строку.