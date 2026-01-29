Видео
Мужчина с бронированием уклонился от призыва — приговор суда

Мужчина с бронированием уклонился от призыва — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 00:33
Забронированный уклонился от мобилизации — что решил суд
Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

Житель Полтавщины уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Мужчина имеет бронирование, но к уголовной ответственности его все же привлекли.

Об этом 27 января сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант состоял на воинском учете и прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. 18 июня прошлого года мужчине вручили мобилизационное распоряжение и повестку, согласно которой он должен был 25 июня прибыть для отправки в учебный центр. В определенное время в пункт сбора фигурант не явился, хотя не имел оснований для отсрочки.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина признался, что не прибыл в военкомат, потому что испугался. Также он сообщил, что с ноября прошлого года имеет бронирование.

За уклонение от мобилизации обвиняемого приговорили к трем годам заключения, но заменили реальный срок годом испытательного. Соответствующее решение принял Чутовский районный суд Полтавской области.

суд мобилизация повестки бронирование ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
