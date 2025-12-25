Чоловік проігнорував повістку — як його покарав суд

Військозобов'язаний проходить повз працівника ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Gleb Garanich/Reuters

У Горішніх Плавнях Полтавської області чоловік отримав повістку, але не схотів воювати. Його засудили до позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку, який Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області ухвалив 21 жовтня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 18 січня минулого року обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після отримання повістки військовозобов'язаний мав 5 лютого прибути до ТЦК та СП, аби відправитися до навчального центру, але проігнорував цю вимогу.

Рішення суду

Підсудний свою провину повністю визнав. Він пояснив, що раніше не служив і мав бронювання, але, коли на роботу почали приходити повістки, прийшов до військкомату, щоб відновити облікові записи та пройти медичну комісію. Чоловік сподівався, що йому знову нададуть бронювання, а висновок про придатність не оскаржував. Неявку за повістку порушник пояснив тим, що "не був готовий ні морально, ні психологічно воювати та тримати в руках зброю, не захотів вмирати".

За вчинене засуджений проведе у в'язниці три роки. Вирок уже набув законної сили.

