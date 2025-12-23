Священник Свідків Єгови відмовився від військової служби — вирок суду

Чоловік із Біблією. Фото ілюстративне: istock.com

На Полтавщині священнослужитель релігійного центру Свідків Єгови не схотів воювати. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Диканський районний суд Полтавської області ухвалив 20 листопада.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 9 вересня минулого року фігурант пройшов ВЛК, але, попри висновок про придатність, отримувати повістку відмовився. Таке рішення чоловік пояснив релігійними переконаннями. Також він додав, що не проти пройти альтернативну службу, але йому пояснили, що під час воєнного стану це неможливо. Працівники ТЦК та СП склали акт відмови й повідомили про порушення правоохоронцям.

Рішення суду

Священнослужителя визнали винним в ухиленні мобілізації, засудили до трьох років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового.

"Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, якого визнали придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов`язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни", — йдеться в судовому рішенні.

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна було оскаржити. Наразі ж він уже набув законної сили.

Нагадаємо, на Житомирщині свідок Єгови теж відмовився від військової служби. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині військовослужбовець заблокував мікроавтобус, яким перевозили мобілізованих. Його заарештували.