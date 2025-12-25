Видео
Мужчина "не был готов держать в руках оружие" — приговор суда

Дата публикации 25 декабря 2025 00:33
Мужчина проигнорировал повестку — как его наказал суд
Военнообязанный проходит мимо работника ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Gleb Garanich/Reuters

В Горишних Плавнях Полтавской области мужчина получил повестку, но не захотел воевать. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом говорится в приговоре, который Горишнеплавневский городской суд Полтавской области вынес 21 октября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 18 января прошлого года обвиняемый прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. После получения повестки военнообязанный должен был 5 февраля прибыть в ТЦК и СП, чтобы отправиться в учебный центр, но проигнорировал это требование.

Решение суда

Подсудимый свою вину полностью признал. Он объяснил, что ранее не служил и имел бронирование, но, когда на работу начали приходить повестки, пришел в военкомат, чтобы восстановить учетные записи и пройти медицинскую комиссию. Мужчина надеялся, что ему снова предоставят бронирование, а вывод о пригодности не оспаривал. Неявку по повестке нарушитель объяснил тем, что "не был готов ни морально, ни психологически воевать и держать в руках оружие, не захотел умирать".

За содеянное осужденный проведет в тюрьме три года. Приговор уже вступил в законную силу.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
