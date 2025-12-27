Відео
Чоловік невчасно продовжив відстрочку — що вирішив суд

Чоловік невчасно продовжив відстрочку — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 00:33
Чоловік мав відстрочку, але невчасно її продовжив — яке покарання обрав для нього суд
Військовий квиток. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У Полтавській області чоловік не продовжив відстрочку, тому що думав, що термін її дії два роки, а не рік. Суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку, який Чутівський районний суд Полтавської області ухвалив 23 грудня. 

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у липні поточного року військовозобов'язаний пройшов ВЛК. Медкомісія визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку намагалися вручити повістку на відправку до навчального центру, але він отримувати її відмовився: заявив, що не бажає служити.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, до доглядає 86-річну матір, яка потребує сторонньої допомоги й не має інших родичів. Раніше в підсудного була відстрочка, але на момент відмови від повістки довідка втратила чинність, оскільки фігурант її не продовжив. Свою провину порушник повністю визнав, розкаявся та додав, що вже має нову відстрочку, яка діятиме до завершення мобілізації.

Суддя врахував, що обвинувачений раніше не мав судимостей, утримує малолітню дитину й літню матір. За вчинене чоловік упродовж року перебуватиме на випробувальному терміні. Спочатку його засудили до трьох років ув'язнення, але вирішили замінити реальний термін умовним. 

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, тренер-викладач спортивної школи отримав бойову повістку, але відмовився від мобілізації. За вчинене він проведе у в'язниці три роки. 

Також ми повідомляли, що на Львівщині військовозобов'язаний утік до Польщі, поки прикордонник відлучився до туалету. Охоронця держрубежів оштрафували.

