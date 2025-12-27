Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчина не вовремя продлил отсрочку — что решил суд

Мужчина не вовремя продлил отсрочку — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 00:33
Мужчина имел отсрочку, но не вовремя ее продлил — какое наказание избрал для него суд
Военный билет. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Полтавской области мужчина не продлил отсрочку, потому что думал, что срок ее действия два года, а не год. Суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Чутовский районный суд Полтавской области принял 23 декабря.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в июле текущего года военнообязанный прошел ВВК. Медкомиссия признала его пригодным к военной службе. После этого мужчине пытались вручить повестку на отправку в учебный центр, но он получать ее отказался: заявил, что не желает служить.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что ухаживает за 86-летней матерью, которая нуждается в посторонней помощи и не имеет других родственников. Ранее у подсудимого была отсрочка, но на момент отказа от повестки справка утратила силу, поскольку фигурант ее не продлил. Свою вину нарушитель полностью признал, раскаялся и добавил, что уже имеет новую отсрочку, которая будет действовать до завершения мобилизации.

Судья учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей, содержит малолетнего ребенка и пожилую мать. За содеянное мужчина в течение года будет находиться на испытательном сроке. Сначала его приговорили к трем годам заключения, но решили заменить реальный срок условным.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

Напомним, тренер-преподаватель спортивной школы получил боевую повестку, но отказался от мобилизации. За совершенное он проведет в тюрьме три года.

Также мы сообщали, что на Львовщине военнообязанный сбежал в Польшу, пока пограничник отлучился в туалет. Охранника госграницы оштрафовали.

суд военный призыв мобилизация отсрочка военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации