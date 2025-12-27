Мужчина имел отсрочку, но не вовремя ее продлил — какое наказание избрал для него суд

Военный билет. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Полтавской области мужчина не продлил отсрочку, потому что думал, что срок ее действия два года, а не год. Суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Чутовский районный суд Полтавской области принял 23 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в июле текущего года военнообязанный прошел ВВК. Медкомиссия признала его пригодным к военной службе. После этого мужчине пытались вручить повестку на отправку в учебный центр, но он получать ее отказался: заявил, что не желает служить.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что ухаживает за 86-летней матерью, которая нуждается в посторонней помощи и не имеет других родственников. Ранее у подсудимого была отсрочка, но на момент отказа от повестки справка утратила силу, поскольку фигурант ее не продлил. Свою вину нарушитель полностью признал, раскаялся и добавил, что уже имеет новую отсрочку, которая будет действовать до завершения мобилизации.

Судья учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей, содержит малолетнего ребенка и пожилую мать. За содеянное мужчина в течение года будет находиться на испытательном сроке. Сначала его приговорили к трем годам заключения, но решили заменить реальный срок условным.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

