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Чоловік підробив документ військовозобов'язаного — що вирішив суд

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Дата публікації: 29 травня 2025 03:32
Підробка документів військовозобов'язаного — як покарав порушника суд
Київський районний суд міста Харкова. Фото: ki.hr.court.gov.ua

Харків'янин підробив витяг з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Його притягнули до кримінальної відповідальності. 

Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд міста Харкова ухвалив 21 травня.

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Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, улітку минулого року фігурант працював у копіювальному центрі. Один із "клієнтів" попросив його підробити витяг із Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів для свого знайомого. Фігурант погодився та зробив фальшивий документ у Photoshop, за що отримав 300 гривень.

Рішення суду

Обвинувачений із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі з іспитовим строком на рік. У засудженого конфіскували у власність держави ноутбук, однак повернули йому частину речових доказів у справі, зокрема мобільні телефони та флешку.

Нагадаємо, у Полтавській області мобілізували громадянина РФ. Чоловіка, попри наявність у нього російського паспорта, направили  в навчальний центр у Полтаві — він отримав звання солдата.

Також ми повідомляли, що харків'янин співпрацював із росіянином. Колаборант інформував ворога про місця дислокації українських військовослужбовців.

суд Харків документи військовозобов'язані підробки
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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