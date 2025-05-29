Підробка документів військовозобов'язаного — як покарав порушника суд

Київський районний суд міста Харкова. Фото: ki.hr.court.gov.ua

Харків'янин підробив витяг з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд міста Харкова ухвалив 21 травня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, улітку минулого року фігурант працював у копіювальному центрі. Один із "клієнтів" попросив його підробити витяг із Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів для свого знайомого. Фігурант погодився та зробив фальшивий документ у Photoshop, за що отримав 300 гривень.

Рішення суду

Обвинувачений із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі з іспитовим строком на рік. У засудженого конфіскували у власність держави ноутбук, однак повернули йому частину речових доказів у справі, зокрема мобільні телефони та флешку.

Нагадаємо, у Полтавській області мобілізували громадянина РФ. Чоловіка, попри наявність у нього російського паспорта, направили в навчальний центр у Полтаві — він отримав звання солдата.

Також ми повідомляли, що харків'янин співпрацював із росіянином. Колаборант інформував ворога про місця дислокації українських військовослужбовців.