Подделка документов военнообязанного — как наказал нарушителя суд

Киевский районный суд города Харькова. Фото: ki.hr.court.gov.ua

Харьковчанин подделал выписку из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд города Харькова вынес 21 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, летом прошлого года фигурант работал в копировальном центре. Один из "клиентов" попросил его подделать выписку из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов для своего знакомого. Фигурант согласился и сделал фальшивый документ в Photoshop, за что получил 300 гривен.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с испытательным сроком на год. У осужденного конфисковали в собственность государства ноутбук, однако вернули ему часть вещественных доказательств по делу, в частности мобильные телефоны и флешку.

Напомним, в Полтавской области мобилизовали гражданина РФ. Мужчину, несмотря на наличие у него российского паспорта, направили в учебный центр в Полтаве — он получил звание солдата.

Также мы сообщали, что харьковчанин сотрудничал с россиянином. Коллаборационист информировал врага о местах дислокации украинских военнослужащих.