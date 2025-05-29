Подделка документов военнообязанного — как наказал нарушителя суд

Мужчина подделал документ военнообязанного — что решил суд
Харьковчанин подделал выписку из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд города Харькова вынес 21 мая.
Детали дела
Согласно судебным материалам, летом прошлого года фигурант работал в копировальном центре. Один из "клиентов" попросил его подделать выписку из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов для своего знакомого. Фигурант согласился и сделал фальшивый документ в Photoshop, за что получил 300 гривен.
Решение суда
Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с испытательным сроком на год. У осужденного конфисковали в собственность государства ноутбук, однако вернули ему часть вещественных доказательств по делу, в частности мобильные телефоны и флешку.
Напомним, в Полтавской области мобилизовали гражданина РФ. Мужчину, несмотря на наличие у него российского паспорта, направили в учебный центр в Полтаве — он получил звание солдата.
Также мы сообщали, что харьковчанин сотрудничал с россиянином. Коллаборационист информировал врага о местах дислокации украинских военнослужащих.
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