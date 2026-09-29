Суд Полтави звільнив військового від покарання за СЗЧ

Український військовослужбовець. Ілюстративне фото: ukr.radio

У Полтаві пройшов суд над військовим, який понад два роки був у СЗЧ, але згодом добровільно заявив про бажання повернутися та до лав Збройних сил України. За скоєне і водночас намір повернутися до служби суд ухвалив певне рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Полтава".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовий за контрактом проходив службу на посаді електрика-моториста у військовій частині. Проте 26 січня 2024 року він самовільно залишив місце служби у селі Дмитрівка Краматорської громади Донецької області. Надалі чоловік перебував поза межами військової частини аж до 15 липня 2026 року.

В той день, 15 липня, військовослужбовець прибув до слідчого територіального управління ДБР та заявив про бажання продовжити військову службу. Йому інкримінували самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану, що тривало понад три доби — частина 5 статті 407 ККУ.

В рамках досудового розслідування чоловік добровільно подав прокурору заяву, в якій висловив намір повернутися до служби. Крім того, він отримав письмову згоду командира іншої військової частини на подальше проходження служби.

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Суд також врахував, що до цього чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності за статтями 407 та 408 ККУ.

Рішення суду

У справі вказано, що Київський районний суд Полтави підтримав клопотання прокурора та звільнив військового від кримінальної відповідальності.

Таким чином кримінальне провадження щодо чоловіка закрили. Разом із тим суд визначив, що протягом 72 годин після набрання ухвалою законної сили він має прибути до військової частини, щоб продовжити проходження служби.

Водночас командуванню цієї військової частини доручили забезпечити військовослужбовцю можливість продовжити службу.

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