Суд Полтавы освободил военнослужащего от наказания за самоубийство

Мужчина более 2 лет находился в СОЧ: приговор суда
В Полтаве состоялся суд над военнослужащим, который более двух лет находился в СОЧ, но впоследствии добровольно заявил о желании вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. В связи с содеянным и одновременно намерением вернуться на службу суд вынес соответствующее решение.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Полтава".
Детали дела
Согласно материалам дела, военнослужащий по контракту проходил службу в должности электрика-моториста в воинской части. Однако 26 января 2024 года он самовольно покинул место службы в селе Дмитровка Краматорской общины Донецкой области. Впоследствии мужчина находился за пределами воинской части вплоть до 15 июля 2026 года.
В тот день, 15 июля, военнослужащий прибыл в следственное территориальное управление ГБР и заявил о желании продолжить военную службу. Ему инкриминировали самовольное оставление места службы в условиях военного положения, продолжавшегося более трех суток — часть 5 статьи 407 УК Украины.
В рамках досудебного расследования мужчина добровольно подал прокурору заявление, в котором выразил намерение вернуться на службу. Кроме того, он получил письменное согласие командира другой воинской части на дальнейшее прохождение службы.
Суд также учел, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности по статьям 407 и 408 УК Украины.
Решение суда
В деле указано, что Киевский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство прокурора и освободил военнослужащего от уголовной ответственности.
Таким образом, уголовное производство в отношении мужчины было прекращено. Вместе с тем суд постановил, что в течение 72 часов после вступления постановления в законную силу он должен прибыть в воинскую часть, чтобы продолжить прохождение службы.
В то же время командованию этой воинской части поручили обеспечить военнослужащему возможность продолжить службу.
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