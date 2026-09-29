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Главная Мобилизация Мужчина более 2 лет находился в СОЧ: приговор суда

Мужчина более 2 лет находился в СОЧ: приговор суда

Ua ru
29 сентября 2026 03:50
Суд Полтавы освободил военнослужащего от наказания за самоубийство
Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото: ukr.radio

В Полтаве состоялся суд над военнослужащим, который более двух лет находился в СОЧ, но впоследствии добровольно заявил о желании вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. В связи с содеянным и одновременно намерением вернуться на службу суд вынес соответствующее решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Полтава".

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Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий по контракту проходил службу в должности электрика-моториста в воинской части. Однако 26 января 2024 года он самовольно покинул место службы в селе Дмитровка Краматорской общины Донецкой области. Впоследствии мужчина находился за пределами воинской части вплоть до 15 июля 2026 года.

В тот день, 15 июля, военнослужащий прибыл в следственное территориальное управление ГБР и заявил о желании продолжить военную службу. Ему инкриминировали самовольное оставление места службы в условиях военного положения, продолжавшегося более трех суток — часть 5 статьи 407 УК Украины.

В рамках досудебного расследования мужчина добровольно подал прокурору заявление, в котором выразил намерение вернуться на службу. Кроме того, он получил письменное согласие командира другой воинской части на дальнейшее прохождение службы.

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Суд также учел, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности по статьям 407 и 408 УК Украины.

Решение суда

В деле указано, что Киевский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство прокурора и освободил военнослужащего от уголовной ответственности.

Таким образом, уголовное производство в отношении мужчины было прекращено. Вместе с тем суд постановил, что в течение 72 часов после вступления постановления в законную силу он должен прибыть в воинскую часть, чтобы продолжить прохождение службы.

В то же время командованию этой воинской части поручили обеспечить военнослужащему возможность продолжить службу.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали местонахождение ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая сдавала в Viber информацию о местах, где находятся представители ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.

суд ВСУ армия Полтава СОЧ судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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