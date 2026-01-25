Відео
Україна
Чоловік у TikTok перешкоджав мобілізації — як його покарав суд

Чоловік у TikTok перешкоджав мобілізації — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 00:33
Чоловік у TikTok інформував про місця роботи військовослужбовців ТЦК — вирок суду
Чоловік із телефоном у руках. Фото ілюстративне: freepik.com

У Тальному Черкаської області 35-річний чоловік перешкоджав діяльності ЗСУ. У TikTok він поширював інформацію про мобілізацію. Порушнику вже обрали покарання.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Головня.

Деталі справи 

35-річний громадянин Молдови, який проживає на Черкащині, створив у TikTok акаунт і в період від березня до жовтня минулого року поширював там відео про місцеперебування військовослужбовців ТЦК і процес оповіщення. За словами представниці прокуратури, це створювало умови для ухилення громадян від виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави.

Рішення суду 

Обвинувачений свою провину повністю визнав і уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. За вчинене він мав провести у в'язниці п'ять років, але реальний термін замінили двома роками іспитового. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Полтавщині офіцер тричі самовільно залишав службу. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що інспектор ДПСУ пообіцяв влаштувати знайомого на службу в тилу у Дніпропетровській області. Охоронця держрубежів судитимуть.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
