Чоловік у TikTok інформував про місця роботи військовослужбовців ТЦК — вирок суду

Чоловік із телефоном у руках. Фото ілюстративне: freepik.com

У Тальному Черкаської області 35-річний чоловік перешкоджав діяльності ЗСУ. У TikTok він поширював інформацію про мобілізацію. Порушнику вже обрали покарання.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Головня.

Деталі справи

35-річний громадянин Молдови, який проживає на Черкащині, створив у TikTok акаунт і в період від березня до жовтня минулого року поширював там відео про місцеперебування військовослужбовців ТЦК і процес оповіщення. За словами представниці прокуратури, це створювало умови для ухилення громадян від виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав і уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. За вчинене він мав провести у в'язниці п'ять років, але реальний термін замінили двома роками іспитового. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

