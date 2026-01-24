Відео
Україна
Прикордонник торгував службою в тилу — його судитимуть

Прикордонник торгував службою в тилу — його судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 03:32
Інспектор ДПСУ обіцяв влаштувати знайомого на службу в тилу — постане перед судом
Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Інспектор однієї із прикордонних застав за хабар обіцяв допомогти знайомому уникнути служби в районі бойових дій. За вчинене правоохоронець відповість перед судом.

Про це 19 січня повідомили у ДБР.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, знайомий попросив фігуранта, аби той влаштував його на службу до прикордонних підрозділів на Дніпропетровщині. Охоронець держрубежів погодився вирішити питання за гроші: оцінив послугу у п'ять тисяч доларів. Інспектор обіцяв, що за цю суму домовиться з керівництвом загону. Клієнту він надав загальні поради щодо оформлення документів, після чого просто очікував, коли знайомого мобілізують, і наполягав на передачі грошей. Порушника затримали, коли той отримав повну оплату.

Яке покарання загрожує прикордоннику 

За одержання хабара інспектор ДПСУ може потрапити до в'язниці на строк до п'яти років.

"Мобілізація до підрозділів Держприкордонслужби здійснюється на загальних підставах, аналогічно до мобілізації у ЗСУ, та не передбачає жодних платних "умов"... "Комфортна" служба в тилу не може бути предметом торгу, а кожен такий факт отримує належну правову оцінку", — йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, житель Полтавщини втік із транспорту, який віз його до пункту збору. Уподовж двох років він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі винесли вирок чоловіку, який убив працівника ТЦК та СП. Зловмисника засудили до конфіскації майна та на 15 років позбавили волі.

суд хабар прикордонники мобілізація ДПСУ
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
