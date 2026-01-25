Мужчина в TikTok информировал о местах работы военнослужащих ТЦК — приговор суда

Мужчина с телефоном в руках. Фото иллюстративное: freepik.com

В Тальном Черкасской области 35-летний мужчина препятствовал деятельности ВСУ. В TikTok он распространял информацию о мобилизации. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Головня.

Детали дела

35-летний гражданин Молдовы, проживающий в Черкасской области, создал в TikTok аккаунт и в период с марта по октябрь прошлого года распространял там видео о местонахождении военнослужащих ТЦК и процессе оповещения. По словам представительницы прокуратуры, это создавало условия для уклонения граждан от выполнения конституционного долга по защите государства.

Решение суда

Обвиняемый свою вину полностью признал и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. За содеянное он должен был провести в тюрьме пять лет, но реальный срок заменили двумя годами испытательного. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

