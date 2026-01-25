Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчина в TikTok препятствовал мобилизации — как его наказал суд

Мужчина в TikTok препятствовал мобилизации — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 00:33
Мужчина в TikTok информировал о местах работы военнослужащих ТЦК — приговор суда
Мужчина с телефоном в руках. Фото иллюстративное: freepik.com

В Тальном Черкасской области 35-летний мужчина препятствовал деятельности ВСУ. В TikTok он распространял информацию о мобилизации. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Головня.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

35-летний гражданин Молдовы, проживающий в Черкасской области, создал в TikTok аккаунт и в период с марта по октябрь прошлого года распространял там видео о местонахождении военнослужащих ТЦК и процессе оповещения. По словам представительницы прокуратуры, это создавало условия для уклонения граждан от выполнения конституционного долга по защите государства.

Решение суда

Обвиняемый свою вину полностью признал и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. За содеянное он должен был провести в тюрьме пять лет, но реальный срок заменили двумя годами испытательного. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Полтавщине офицер трижды самовольно оставлял службу. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет заключения.

Также мы сообщали, что инспектор ГПСУ пообещал устроить знакомого на службу в тылу в Днепропетровской области. Охранника госграницы будут судить.

суд соцсети TikTok мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации