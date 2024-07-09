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Чоловік ухилявся від мобілізації з релігійних переконань — що вирішив Верховний Суд

9 липня 2024 18:49
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Любомир Кучер
Редактор
Релігійні переконання для відстрочки від мобілізації — рішення Верховного суду
Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Ілюстративне фото: ТЦК та СП/facebook.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Релігійні переконання не можуть бути підставою для відстрочення від служби під час мобілізації. Призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований зобов'язаний використати зброю.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на рішення Верховного Суду у справі №601/2491/22.

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Релігійні переконання не є підставою для відстрочки

Справа стосувалася чоловіка, який через релігійні переконання ухилився від мобілізації.

Спочатку Кременецький районний суд Тернопільської області його виправдав. Суддя послався на відсутність складу злочину за статтею. Проте прокурор оскаржив це рішення в апеляційному суді, який визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зазначив, що призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований зобов'язаний брати до рук зброю. Він може виконувати завдання в тилу. Зокрема, завдання з ремонту техніки, будівництва укріплень, евакуацію поранених, перевезення вантажів та інші функції, не пов'язані з бойовими діями.

Крім того, в іншій справі щодо штрафу місцевий суд послався на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з яким держава зобов'язана надати громадянам можливість проходження альтернативної (невійськової) служби, повністю відокремленої від військового обов'язку.

Право на відмову від військової служби з релігійних переконань гарантується пунктом 1 статті 9 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Раніше ми повідомляли, що формально українське законодавство не визнає права на відстрочку для громадян, які є фігурантами кримінальної справи. Але фактично під час розгляду справи у суді такого військовогозобов’язаного можуть не мобілізувати.

Нагадаємо, наразі значна кількість адміністративних справ стосується позовів проти ТЦК та СП. Вони охоплюють різноманітні питання, включаючи визнання дій або бездіяльності військових незаконними.

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