Религиозные убеждения для отсрочки от мобилизации — решение Верховного суда

Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам в Украине. Иллюстративное фото: ТЦК и СП/facebook.com

Религиозные убеждения не могут служить основанием для отсрочки от службы во время мобилизации. Призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан брать в руки оружие.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение Верховного Суда по делу №601/2491/22.

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Религиозные убеждения не являются основанием для отсрочки

Дело касалось мужчины, который по религиозным убеждениям уклонился от мобилизации.

Первоначально Кременецкий районный суд Тернопольской области его оправдал. Судья сослался на отсутствие состава преступления. Однако прокурор обжаловал данное решение в апелляционном суде, который признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отметил, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан брать в руки оружие. Он может выполнять задачи в тылу. В частности, задачи по ремонту техники, строительству укреплений, эвакуации раненых, перевозке грузов и другие функции, не связанные с боевыми действиями.

Кроме того, по другому делу о штрафе местный суд сослался на решение Европейского суда по правам человека, согласно которому государство обязано предоставить гражданам возможность прохождения альтернативной (невоенной) службы, полностью отделенной от воинской обязанности.

Право на отказ от военной службы по религиозным убеждениям гарантируется пунктом 1 статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее мы сообщали, что формально украинское законодательство не признает права на отсрочку для граждан , являющихся фигурантами уголовного дела. Но фактически при рассмотрении дела в суде такого военного обязанного могут не мобилизовать.

Напомним, сейчас значительное количество административных дел касается исков против ТЦК и СП. Они охватывают различные вопросы, включая признание действий или бездействия военных незаконными.