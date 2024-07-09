Чи можуть мобілізувати людину, про якої відкрита кримінальна справа

Судове засідання. Фото: УНІАН

Формально українське законодавство не визнає права на відстрочку для громадян, які є фігурантами кримінальної справи. Але фактично під час розгляду справи у суді такого військовогозобов’язаного можуть не мобілізувати.

Про це на порталі b2bconsult написали юристи Юрій і Ольга Лещуки.

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Відстрочка для фігурантів кримінальної справи

Відповідаючи на питання громадянина, чи можуть його мобілізувати у ситуації з відкриттям проти нього кримінальної справи, юристи наголосили, що формально причини відмовити у мобілізації в такій ситуації не існує.

"Серед переліку (підстав для відстрочки. — Ред.) відсутні підстави отримання відстрочки для осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або які є обвинуваченими", — йдеться у відповіді.

Що робити військовозобов’язаному

Втім, підкреслили правники, у деяких випадках, коли відбувався активний розгляд кримінальної справи, її фігуранти чи ключові свідки не мобілізовувалися.

"Для можливості "відтермінувати" мобілізацію вам необхідно надати до ТЦК інформацію з суду, прокурора чи слідчого на підтвердження того, що відбувається розгляд справи в суді і що ви маєте статус обвинуваченого", — пояснили юристи.

Вони додали, що офіційно це все одно не надає права на відстрочку, але фактично повістка деякий час не вручатиметься.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, в Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

Раніше командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, до яких наслідків може призвести мобілізація ув'язнених. На його думку, випадків самовільного залишення частини та дезертирства уникнути не вдасться.