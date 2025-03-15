Яке покарання обрав суд для чоловіка, який ухилився від військового призову

Чоловік ухилився від мобілізації — як його покарав суд
Житель Львівського району ухилився від призову. За вчинене його засудили до ув'язнення.
Про це в п'ятницю, 14 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Деталі справи
У лютому 2024 року 44-річний фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього військовозобов'язаному виписали бойову повістку, згідно з якою він мав з'явитися на загальну мобілізацію. Отримувати цей документ чоловік не схотів, хоча його попередили про наслідки відмови. У подальшому до ТЦК та СП він не з'явився.
Рішення суду
Обвинуваченого визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Засуджений проведе три роки у в'язниці.
Нагадаємо, у Хмельницькому ТЦК та СП відмовив у наданні відстрочки чоловіку, брат якого загинув, захищаючи Україну. Аби оскаржити це рішення, чоловік звернувся до суду.
Також ми повідомляли, що в Полтавській області чоловік продавав військовозобов'язаним фальшиві посвідчення ДСНС. За це його засудили до шістьох місяців іспитового строку.
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