Какое наказание избрал суд для мужчины, который уклонился от военного призыва

Зал суда. Фото иллюстративное: slidstvo.info

Житель Львовского района уклонился от призыва. За совершенное его приговорили к заключению.

Об этом в пятницу, 14 марта, сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Детали дела

В феврале 2024 года 44-летний фигурант прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. После этого военнообязанному выписали боевую повестку, согласно которой он должен был явиться на всеобщую мобилизацию. Получать этот документ мужчина не захотел, хотя его предупредили о последствиях отказа. В дальнейшем в ТЦК и СП он не явился.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Осужденный проведет три года в тюрьме.

Напомним, в Хмельницком ТЦК и СП отказал в предоставлении отсрочки мужчине, брат которого погиб, защищая Украину. Чтобы обжаловать это решение, мужчина обратился в суд.

Также мы сообщали, что в Полтавской области мужчина продавал военнообязанным фальшивые удостоверения ГСЧС. За это его приговорили к шести месяцам испытательного срока.