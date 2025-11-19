Відео
Головна Мобілізація Чоловік ухилився від призову та підпалив машину — вирок суду

Чоловік ухилився від призову та підпалив машину — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 03:32
Оновлено: 22:45
Чоловік ухилився від мобілізації, скоїв крадіжку та підпалив автомобіль — як його покарав суд
Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: кадр із відео

Житель Коломиї ухилився від мобілізації, скоїв крадіжку та підпалив автомобіль. За вчинене він найближчі роки перебуватиме у в'язниці.

Про це 11 листопада повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, 6 грудня минулого року фігурант відмовився від повістки й не схотів відправлятися до навчального центру однієї з військових частин. Таке рішення чоловік пояснив своїми релігійними переконаннями. 

Крім того, 27 березня поточного року порушник викрав із прилавків магазину 100 мілілітрів парфумованої води Moschino Toy 2, а 18 квітня підпалив автомобіль марки ВАЗ 2109. Власник автівки зазнав збитків на суму 49 тисяч 660 гривень. 

Рішення суду 

Обвинуваченого визнали винним і засудили до п'яти років ув'язнення. 

Нагадаємо, в Одеській області вірянин хотів, аби йому дозволили пройти не звичайну службу, а альтернативну. За ухилення від мобілізації він два роки перебуватиме на іспитовому терміні.

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області громадянин іншої країни переправляв військовозобов'язаних за кордон. Він проведе у в'язниці сім із половиною років.

суд військовий призов мобілізація військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
