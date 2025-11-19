Чоловік ухилився від мобілізації, скоїв крадіжку та підпалив автомобіль — як його покарав суд

Чоловік ухилився від призову та підпалив машину — вирок суду
Житель Коломиї ухилився від мобілізації, скоїв крадіжку та підпалив автомобіль. За вчинене він найближчі роки перебуватиме у в'язниці.
Про це 11 листопада повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, 6 грудня минулого року фігурант відмовився від повістки й не схотів відправлятися до навчального центру однієї з військових частин. Таке рішення чоловік пояснив своїми релігійними переконаннями.
Крім того, 27 березня поточного року порушник викрав із прилавків магазину 100 мілілітрів парфумованої води Moschino Toy 2, а 18 квітня підпалив автомобіль марки ВАЗ 2109. Власник автівки зазнав збитків на суму 49 тисяч 660 гривень.
Рішення суду
Обвинуваченого визнали винним і засудили до п'яти років ув'язнення.
Нагадаємо, в Одеській області вірянин хотів, аби йому дозволили пройти не звичайну службу, а альтернативну. За ухилення від мобілізації він два роки перебуватиме на іспитовому терміні.
Також ми повідомляли, що у Вінницькій області громадянин іншої країни переправляв військовозобов'язаних за кордон. Він проведе у в'язниці сім із половиною років.
