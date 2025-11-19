Мужчина уклонился от мобилизации, совершил кражу и поджег автомобиль — как его наказал суд

Военнообязанный с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: кадр из видео

Житель Коломыи уклонился от мобилизации, совершил кражу и поджег автомобиль. За содеянное он ближайшие годы будет находиться в тюрьме.

Об этом 11 ноября сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, 6 декабря прошлого года фигурант отказался от повестки и не захотел отправляться в учебный центр одной из воинских частей. Такое решение мужчина объяснил своими религиозными убеждениями.

Кроме того, 27 марта текущего года нарушитель похитил с прилавков магазина 100 миллилитров парфюмированной воды Moschino Toy 2, а 18 апреля поджег автомобиль марки ВАЗ 2109. Владелец автомобиля понес убытки на сумму 49 тысяч 660 гривен.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным и приговорили к пяти годам заключения.

