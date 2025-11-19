Видео
Україна
Мужчина уклонился от призыва и поджег машину — приговор суда

Мужчина уклонился от призыва и поджег машину — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 03:32
обновлено: 22:45
Мужчина уклонился от мобилизации, совершил кражу и поджег автомобиль — как его наказал суд
Военнообязанный с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: кадр из видео

Житель Коломыи уклонился от мобилизации, совершил кражу и поджег автомобиль. За содеянное он ближайшие годы будет находиться в тюрьме.

Об этом 11 ноября сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 6 декабря прошлого года фигурант отказался от повестки и не захотел отправляться в учебный центр одной из воинских частей. Такое решение мужчина объяснил своими религиозными убеждениями.

Кроме того, 27 марта текущего года нарушитель похитил с прилавков магазина 100 миллилитров парфюмированной воды Moschino Toy 2, а 18 апреля поджег автомобиль марки ВАЗ 2109. Владелец автомобиля понес убытки на сумму 49 тысяч 660 гривен.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным и приговорили к пяти годам заключения.

Напомним, в Одесской области верующий хотел, чтобы ему разрешили пройти не обычную службу, а альтернативную. За уклонение от мобилизации он два года будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что в Винницкой области гражданин другой страны переправлял военнообязанных за границу. Он проведет в тюрьме семь с половиной лет.

суд военный призыв мобилизация военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
