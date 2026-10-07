Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК - суд призначив штраф

Чоловік ухилився від військового обліку: вирок суду
У Житомирській області в місті Користишів судили чоловіка, який ухилився від військового обліку після того, як тримав відповідну повістку. За скоєне суд призначив громадянину певне покарання.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, 12 червня 2026 року військовозобов'язаний отримав повістку та письмове попередження, яке підписав тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з ТЦК. Так, громадянин мав не пізніше 15 червня з’явитися за визначеною адресою. Там він повинен був уточнити свої облікові дані, пройти військово-лікарську комісію, визначити ступінь придатності до військової служби та стати на військовий облік.
Окрім цього, чоловіка письмово поінформували про кримінальну відповідальність у разі невиконання вимоги щодо явки. Він ознайомився із зазначеною інформацією та підтвердив це власним підписом.
Попри це, у визначений строк військовозобов’язаний до ТЦК та СП не прибув. Також він не повідомив про причини своєї неявки.
"Тим самим, обвинувачений, будучи військовозобов'язаним, ухилився від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказано у матеріалах справи.
Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку. Також він погодився на розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку без його участі.
Рішення суду
Коростишівський районний суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 337 ККУ. У якості покарання було призначено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 гривень.
Водночас вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку. Відповідну скаргу можна подати протягом 30 днів.
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