Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК - суд призначив штраф

Комунікація працівника ТЦК і громадянина. Фото: ЖОТЦК

У Житомирській області в місті Користишів судили чоловіка, який ухилився від військового обліку після того, як тримав відповідну повістку. За скоєне суд призначив громадянину певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 12 червня 2026 року військовозобов'язаний отримав повістку та письмове попередження, яке підписав тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з ТЦК. Так, громадянин мав не пізніше 15 червня з’явитися за визначеною адресою. Там він повинен був уточнити свої облікові дані, пройти військово-лікарську комісію, визначити ступінь придатності до військової служби та стати на військовий облік.

Окрім цього, чоловіка письмово поінформували про кримінальну відповідальність у разі невиконання вимоги щодо явки. Він ознайомився із зазначеною інформацією та підтвердив це власним підписом.

Попри це, у визначений строк військовозобов’язаний до ТЦК та СП не прибув. Також він не повідомив про причини своєї неявки.

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"Тим самим, обвинувачений, будучи військовозобов'язаним, ухилився від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказано у матеріалах справи.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку. Також він погодився на розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку без його участі.

Рішення суду

Коростишівський районний суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 337 ККУ. У якості покарання було призначено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 гривень.

Водночас вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку. Відповідну скаргу можна подати протягом 30 днів.

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