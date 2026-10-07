Мужчина проигнорировал повестку и не явился в ТЦК — суд назначил штраф

Общение сотрудника ТЦК и гражданина. Фото: ЖОТЦК

В Житомирской области, в городе Користишев, судили мужчину, который уклонился от воинского учета после получения соответствующей повестки. За содеянное суд назначил гражданину определенное наказание.

Об этом сообщает «Новости.LIVE » со ссылкой на«Суспильне».

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Детали дела

Согласно материалам дела, 12 июня 2026 года военнообязанный получил повестку и письменное предупреждение, подписанное временно исполняющим обязанности начальника одного из ТЦК. Так, гражданин должен был не позднее 15 июня явиться по указанному адресу. Там он должен был уточнить свои учетные данные, пройти военно-медицинскую комиссию, определить степень годности к военной службе и встать на воинский учет.

Кроме того, мужчину в письменной форме проинформировали об уголовной ответственности в случае невыполнения требования о явке. Он ознакомился с указанной информацией и подтвердил это собственной подписью.

Несмотря на это, в установленный срок военнообязанный в ТЦК и СП не явился. Также он не сообщил о причинах своей неявки.

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«Тем самым обвиняемый, будучи военнообязанным, уклонился от военного учета после предупреждения, вынесенного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки», — говорится в материалах дела.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного проступка. Также он согласился на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном порядке без его участия.

Решение суда

Коростышевский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 337 УК Украины. В качестве наказания был назначен штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5 100 гривен.

В то же время приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке. Соответствующую жалобу можно подать в течение 30 дней.

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