Чоловік видавав ухилянтам інформацію про локації працівників ТЦК

Представники ТЦК та чоловік. Фото: facebook.com/lvivobltck

У Миколаєві адміністратор групи у Telegram повідомляв ухилянтів про місця перебування співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив чоловіку два роки випробовувального терміну.

Матеріали справи зберігають на Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік, будучи адміністратором групи у соціальній мережі Telegram, перешкоджав діям співробітників ТЦК та СП. Він інформував підписників каналу про місця та маршрути військових, як виконували свої обов'язки, проводячи мобілізаційні заходи серед місцевого населення.

В описі каналу було зазначено мета його створення та функціональне призначення, а саме: "Миколаїв без ТЦК, тут ви можете отримати інформацію про блокпости ТЦК, де виписують повістки". На канал було підписано 384 особи.

В процесі розгляду справи, між прокурором та обвинуваченим за участю його захисника укладена угода про визнання винуватості.

Що вирішив суд

Взявши до уваги всі обставини справи, суд покарав чоловіка п'ятьма роками перебування за гратами. Цей вирок було замінено двома роками випробовувального терміну.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати статус "У розшуку" у військовозобов'язаного.

Також на Сумщині покарали чоловіка, який без поважних причин проігнорував повістку.