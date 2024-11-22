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Статус "у розшуку" у військовозобов'язаного — як його скасувати

22 листопада 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Резерв+ статус у розшуку — що робити та як скасувати
Статус "у розшуку" в "Резерв+". Фото: Ярослав Станчак
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані громадяни зобов'язані перебувати на військовому обліку, а ті, хто ігнорує такі вимоги можуть бути притягнуті до відповідальності. Крім того, ТЦК наділене правом подати таких осіб у розшук. Проте, як діяти, коли поліція починає розшукові дії щодо громадян, які не отримували повісток, а у Резерв+ з'являєтиься статус "у розшуку"?

Як скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту, розповіла адвокатка Таміла Алексик в інтерв'ю ТСН. 

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Правозахисниця пояснює: якщо ви не отримували повістки та не ухилялися від мобілізації, можна звернутися до слідчого, який ініціював розшук, із клопотанням про скасування постанови та припинення розшуку. 

У разі доведення, що повістка не була вручена або що неявка до ТЦК та СП мала поважні причини, адміністративну справу можуть закрити.

Втім, за словами Таміли Алексик, ця ситуація має певні ризики. Явка до слідчого може супроводжуватися особистим врученням підозри та, у деяких випадках, навіть застосуванням запобіжного заходу.

"Тому я рекомендую офіційно витребувати постанову про оголошення у розшук та скасувати її у судовому порядку. Тобто надати до суду скаргу на постанову про оголошення у розшук та необхідні підтверджувальні документи, що особа не отримувала повісток, не переховувалася, а перебувала на стаціонарному лікуванні або ж була у відряджені, тобто мала поважну причину неявки", — пояснила адвокатка.

Якщо у суді вважатимуть, що наданих документів буде достатньо, то постанову про розшук суд все таки скасує. 

Нагадаємо, у застосунок "Резерв+" додали нову функцію щодо відстрочок для багатодітних батьків.

Також заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що робити, якщо під час генерації відстрочки у Резерв+ виникає помилка.

мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані розшук резерв

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