Мужчина выдавал ухилянтам информацию о локациях работников ТЦК

Представители ТЦК и мужчины. Фото: facebook.com/lvivobltck

В Николаеве администратор группы в Telegram сообщал уклонистам местам пребывания сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Суд назначил мужчине два года испытательного срока.

Материалы дела хранят на Опендатаботе.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина, являясь администратором группы в социальной сети Telegram, препятствовал действиям сотрудников ТЦК и СП. Он информировал подписчиков канала о местах и маршрутах военных, как выполняли свои обязанности, проводя мобилизационные мероприятия среди местного населения.

В описании канала была указана цель его создания и функциональное назначение, а именно: "Николаев без ТЦК, здесь вы можете получить информацию о блокпостах ТЦК, где выписывают повестки". На канал было подписано 384 человека.

В процессе рассмотрения дела между прокурором и обвиняемым с участием его защитника заключено соглашение о признании виновности.

Что решил суд

Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд наказал мужчину пятью годами пребывания за решеткой. Этот приговор был заменен на два года испытательного срока.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Напомним, мы ранее писали о том, как отменить статус "В розыске" у военнообязанного.

Также в Сумской области наказали мужчину, который без уважительных причин проигнорировал повестку.