Суд покарав чоловіка, який відмовився від повістки та ховався від мобілізації

Ілюстративне зображення суду. Фото: Суспільне Чернігів

У Кіровоградській області чоловік ще у 2022 році відмовився від повістки та 2 роки ухилявся від мобілізації. За це його засудили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що чоловік у вересні 2022 року був визнаний придатним до мобілізації після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак він категорично відмовився отримати повістку та відправитися до військової частини. Крім того, чоловік ховався від мобілізації і не з'являвся до ТЦК.

Рішення суду

На судовому засіданні житель Кіровоградської області визнав свою провину та розкаявся. Він звернувся до суду з проханням не призначати суворого покарання.

У вівторок, 3 вересня 2024 року, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградщини визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.