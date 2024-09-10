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Навчання в 2024 році — чи мають абітурієнти повідомляти про вступ до ТЦК

10 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вступ до навчальних закладів 2024 року - сповіщення ТЦК про абітурієнтів - хто має повідомляти в ТЦК про вступ
Українські абітурієнти. Фото: tv7.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські абітурієнти, які вступили на навчання до закладів профтехнічної, передвищої чи вищої освіти, мають повідомляти про це територіальні центри комплектування, де вони перебувають на військовому обліку. На це закон відводить лише сім днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення, оголошена після запровадження воєнного стану.

Відстрочка від мобілізації надається частині громадян, зокрема, студентам, які навчаються на денній чи дуальній формі.

Абітурієнти мають самі повідомляти ТЦК про вступ

Абітурієнти, які вступили до закладів профтехнічної, передвищої чи вищої освіти, мають повідомити про це до того ТЦК, де вони перебувають на військовому обліку.

"Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу", — підкреслив Юрій Айвазян.

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