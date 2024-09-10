Суд наказал мужчину, который отказался от повестки и скрывался от мобилизации

Иллюстративный образ суда. Фото: Общественное Чернигов

В Кировоградской области мужчина еще в 2022 году отказался от повестки и два года уклонялся от мобилизации. За это его осудили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Суд установил, что мужчина в сентябре 2022 года был признан годным к мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако он отказался получить повестку и отправиться в воинскую часть. Кроме того, мужчина скрывался от мобилизации и не появлялся в ТЦК.

Решение суда

На судебном заседании житель Кировоградской области признал свою вину и раскаялся. Он обратился в суд с просьбой не назначать суровое наказание.

Во вторник, 3 сентября 2024 года, Александрийский городской районный суд Кировоградщины признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 2 годам испытательного срока.