Житель Кіровоградщини відмовився від бойової повістки — рішення суду

Військовослужбовці ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: УНІАН

Житель Кіровоградщини ухилився від призову на військову службу. За вчинене він міг потрапити до в'язниці, але покарання пом'якшили.

Про це йдеться у вироку, який Новомиргородський районний суд Кіровоградської області ухвалив 2 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 9 серпня поточного року військовозобов'язаний солдат запасу отримав мобілізаційне розпорядження та повістку на відправку до війська за два дні. Ані отримувати документ, ані долучатися до війська чоловік не схотів.

"Без поважних на це причин, безпідставно, умисно, у категоричній формі і відкрито в присутності свідків відмовився від проходження служби та отримання повістки на відправку (бойову), про що був складений відповідний акт", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся та пояснив, що вчинив так, бо має незадовільний стан здоров'я й утримує матір. Йому призначили три роки ув'язнення, але замінили реальний термін випробувальним. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі його розгляне Кропивницький апеляційний суд.

Нагадаємо, на Полтавщині двоє чоловіків повідомляли про розташування блокпостів ТЦК та СП. Обох засудили до року випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що житель Полтавщини не прибув на відправлення до навчального центру через "неготовність тримати в руках зброю". Йому призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення.