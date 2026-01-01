Житель Кировоградщины отказался от боевой повестки — решение суда

Военнослужащие ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: УНІАН

Житель Кировоградщины уклонился от призыва на военную службу. За содеянное он мог попасть в тюрьму, но наказание смягчили.

Об этом говорится в приговоре, который Новомиргородский районный суд Кировоградской области вынес 2 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 9 августа текущего года военнообязанный солдат запаса получил мобилизационное распоряжение и повестку на отправку в армию через два дня. Ни получать документ, ни присоединяться к войску мужчина не захотел.

"Без уважительных на это причин, безосновательно, умышленно, в категорической форме и открыто в присутствии свидетелей отказался от прохождения службы и получения повестки на отправку (боевую), о чем был составлен соответствующий акт", — говорится в приговоре.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся и объяснил, что поступил так, потому что имеет неудовлетворительное состояние здоровья и содержит мать. Ему назначили три года заключения, но заменили реальный срок испытательным. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае его рассмотрит Кропивницкий апелляционный суд.

Напомним, на Полтавщине двое мужчин сообщали о расположении блокпостов ТЦК и СП. Обоих приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель Полтавщины не прибыл на отправку в учебный центр из-за "неготовности держать в руках оружие". Ему назначили наказание в виде трех лет заключения.