Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчина отказался от службы — какое наказание избрал для него суд

Мужчина отказался от службы — какое наказание избрал для него суд

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 03:32
Житель Кировоградщины отказался от боевой повестки — решение суда
Военнослужащие ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: УНІАН

Житель Кировоградщины уклонился от призыва на военную службу. За содеянное он мог попасть в тюрьму, но наказание смягчили.

Об этом говорится в приговоре, который Новомиргородский районный суд Кировоградской области вынес 2 декабря.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 9 августа текущего года военнообязанный солдат запаса получил мобилизационное распоряжение и повестку на отправку в армию через два дня. Ни получать документ, ни присоединяться к войску мужчина не захотел.

"Без уважительных на это причин, безосновательно, умышленно, в категорической форме и открыто в присутствии свидетелей отказался от прохождения службы и получения повестки на отправку (боевую), о чем был составлен соответствующий акт", — говорится в приговоре.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся и объяснил, что поступил так, потому что имеет неудовлетворительное состояние здоровья и содержит мать. Ему назначили три года заключения, но заменили реальный срок испытательным. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае его рассмотрит Кропивницкий апелляционный суд.

Напомним, на Полтавщине двое мужчин сообщали о расположении блокпостов ТЦК и СП. Обоих приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель Полтавщины не прибыл на отправку в учебный центр из-за "неготовности держать в руках оружие". Ему назначили наказание в виде трех лет заключения.

суд военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации