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Чоловік вирішив ухилитися через сколіоз — яке рішення суду

24 листопада 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Дніпропетровщині військовозобов'язаний відмовився брати бойову повістку та отримав вирок суду
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Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Петриківський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок у кримінальній справі щодо громадянина України, котрий ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений не поставив підпис під бойовою повісткою, хоча у ТЦК його попередили про наслідки. 

Така інформація про справу міститься на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

Згідно з обвинувальним актом, чоловік пройшов медичний огляд, за результатами якого його було визнано придатним для проходження військової служби. Після отримання повістки він мав відправитися до лав Збройних Сил України, однак відмовився виконати свої обов'язки, не надавши жодних обґрунтованих причин для ухилення.

На судовому засіданні обвинувачений заперечував свою провину, стверджуючи, що у нього є хронічні захворювання, які, за його словами, не були зафіксовані в медичних документах.

Він також наголошував на тому, що під час огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) не було проведено належного медичного обстеження, і що рішення комісії було прийнято формально. Крім того, обвинувачений посилався на складні сімейні обставини, вказуючи на утримання неповнолітнього сина і дружини з інвалідністю, як на причини своєї відмови від військової служби.

Проте, допитаний голова військово-лікарської комісії підтвердив, що обвинувачений був визнаний придатним до служби, попри наявні у нього медичні діагнози, зокрема остеохондроз, сколіоз і плоскостопість. Військово-лікарська комісія встановила, що ці захворювання не є перешкодою для виконання військової служби згідно із законом.

Що вирішив суд

Враховуючи наведені факти, суд визнав обвинуваченого винним у порушенні статті 336 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби в особливий період. Суд призначив йому покарання у вигляді трирічного позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд обрав йому покарання.

А на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.

суд мобілізація ВЛК військовозобов'язані ухилянти бойова повістка судові рішення

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