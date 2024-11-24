В Днепропетровской области военнообязанный отказался брать боевую повестку и получил приговор суда

Мужчина решил уклониться из-за сколиоза — какое решение суда
Петриковский районный суд Днепропетровской области вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации. Обвиняемый не поставил подпись под боевой повесткой, хотя в ТЦК его предупредили о последствиях.
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Детали дела
Согласно обвинительному акту, мужчина прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого он был признан пригодным для прохождения военной службы. После получения повестки он должен был отправиться в ряды Вооруженных Сил Украины, однако отказался выполнить свои обязанности, не предоставив никаких обоснованных причин для уклонения.
На судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что у него есть хронические заболевания, которые, по его словам, не были зафиксированы в медицинских документах.
Он также отмечал, что во время осмотра военно-врачебной комиссией (ВВК) не было проведено надлежащего медицинского обследования, и что решение комиссии было принято формально. Кроме того, обвиняемый ссылался на сложные семейные обстоятельства, указывая на содержание несовершеннолетнего сына и жены с инвалидностью как причины своего отказа от военной службы.
Однако допрошенный председатель военно-врачебной комиссии подтвердил, что обвиняемый был признан годным к службе, несмотря на имеющиеся у него медицинские диагнозы, в частности остеохондроз, сколиоз и плоскостопие. Военно-врачебная комиссия установила, что эти заболевания не являются препятствием для выполнения военной службы, согласно закону.
Что решил суд
Учитывая данные факты, суд признал обвиняемого виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от военной службы в особый период. Суд назначил ему наказание в виде трехлетнего лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд избрал ему наказание.
А в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Он объяснил свой поступок возрастом и состоянием здоровья.
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