Головна Мобілізація Чоловік віз ухилянта за кордон у фурі — постане перед судом

Чоловік віз ухилянта за кордон у фурі — постане перед судом

Ua
Дата публікації: 17 січня 2026 03:32
Житель Волинської області ховав військовозобов'язаного у вантажці — порушника судитимуть
Вантажівка, у якій переправник віз утікача. Фото: Прокуратура України

У Луцьку 32-річний чоловік намагався вивезти за кордон військовозобов'язаного. Порушника судитимуть.

Про це 5 січня повідомили у Волинській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, тогоріч у жовтні водій приватного підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, сховав у кабіні вантажівки 46-річного чоловіка та хотів виїхати з ним через пункт пропуску "Ягодин" до Польщі. Нелегальну подорож перервали прикордонники.

Яке покарання загрожує переправнику 

За незаконне переправлення людини через державний кордон підприємець може потрапити до в'язниці на строк до п'яти років. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко, яку підозрюють у спробі підкупу парламентарів. Лідерці фракції "Батьківщина" призначили заставу в розмірі 33 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що на Львівщині іноземець хотів за гроші допомогти військовому уникнути служби. Порушника судитимуть.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
