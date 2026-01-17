Житель Волынской области прятал военнообязанного в грузовике — нарушителя будут судить

Грузовик, в котором переправщик вез беглеца. Фото: Прокуратура Украины

В Луцке 32-летний мужчина пытался вывезти за границу военнообязанного. Нарушителя будут судить.

Об этом 5 января сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в октябре прошлого года водитель частного предприятия, которое занимается международными перевозками, спрятал в кабине грузовика 46-летнего мужчину и хотел выехать с ним через пункт пропуска "Ягодин" в Польшу. Нелегальное путешествие прервали пограничники.

Какое наказание грозит переправщику

За незаконную переправку человека через государственную границу предприниматель может попасть в тюрьму на срок до пяти лет. Обвинительный акт направили в суд.

