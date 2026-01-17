Видео
Главная Мобилизация Мужчина вез уклониста за границу в фуре — предстанет перед судом

Мужчина вез уклониста за границу в фуре — предстанет перед судом

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 03:32
Житель Волынской области прятал военнообязанного в грузовике — нарушителя будут судить
Грузовик, в котором переправщик вез беглеца. Фото: Прокуратура Украины

В Луцке 32-летний мужчина пытался вывезти за границу военнообязанного. Нарушителя будут судить.

Об этом 5 января сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в октябре прошлого года водитель частного предприятия, которое занимается международными перевозками, спрятал в кабине грузовика 46-летнего мужчину и хотел выехать с ним через пункт пропуска "Ягодин" в Польшу. Нелегальное путешествие прервали пограничники.

Какое наказание грозит переправщику

За незаконную переправку человека через государственную границу предприниматель может попасть в тюрьму на срок до пяти лет. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, 16 января ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко, которую подозревают в попытке подкупа парламентариев. Лидеру фракции "Батькивщина" назначили залог в размере 33 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что на Львовщине иностранец хотел за деньги помочь военному избежать службы. Нарушителя будут судить.

Польша суд пограничники грузовики военнообязанные выезд за границу
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
