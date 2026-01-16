Відео
Іноземець допомагав уникати служби — відповість перед судом

Іноземець допомагав уникати служби — відповість перед судом

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 03:32
На Львівщині судитимуть іноземця, який допомагав військовому уникнути служби
Затримання іноземця. Фото: Прокуратура України

У Львівському районі 57-річний іноземець хотів збагатитися, допомагаючи військовому уникнути служби у ЗСУ. Його судитимуть. 

Про це 6 січня повідомили у Львівській обласній прокуратурі

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант запропонував сестрі чоловіка, якого мобілізували тогоріч на початку лютого, два види послуг. Перший варіант допомоги полягав у впливі на командування, аби клієнта перевели до іншої військової частини нібито для проходження служби та відпустили додому. Другим варіантом була організація перетину державного кордону України. Жінка вирішила, що краще домовитися з командуванням. Коли вона передала іноземцю останню частину оплати, ділка затримали. Загалом він отримав 12 тисяч доларів.

За що судитимуть іноземця

Іноземця обвинувачують у вимаганні та одержанні хабара за вплив на того, хто уповноважений виконувати функції держави. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років ув'язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, на Кіровоградщині військовий хотів підкупити посадовця навчального центру, щоб піти у СЗЧ. За це він постане перед судом.

Також ми повідомляли, що підприємець допомагав виїжджати з України чоловікам призовного віку. Справу розгляне суд.

суд іноземець Львів мобілізація військовослужбовці військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
