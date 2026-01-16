На Львівщині судитимуть іноземця, який допомагав військовому уникнути служби

Затримання іноземця. Фото: Прокуратура України

У Львівському районі 57-річний іноземець хотів збагатитися, допомагаючи військовому уникнути служби у ЗСУ. Його судитимуть.

Про це 6 січня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант запропонував сестрі чоловіка, якого мобілізували тогоріч на початку лютого, два види послуг. Перший варіант допомоги полягав у впливі на командування, аби клієнта перевели до іншої військової частини нібито для проходження служби та відпустили додому. Другим варіантом була організація перетину державного кордону України. Жінка вирішила, що краще домовитися з командуванням. Коли вона передала іноземцю останню частину оплати, ділка затримали. Загалом він отримав 12 тисяч доларів.

За що судитимуть іноземця

Іноземця обвинувачують у вимаганні та одержанні хабара за вплив на того, хто уповноважений виконувати функції держави. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років ув'язнення та конфіскація майна.

