Група оповіщення з ТЦК та поліції. Фото: Четверта влада/4vlada.com

Львівській окружний адміністративний суд розглянув позов поліцейського, від якого втік громадянин України, якого мали доставити до ТЦК. Патрульний у зв'язку з інцидентом отримав догану, і через суд хотів її скасувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Lviv.Media.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 9 грудня 2025 року у Львові патрульні зупинили автомобіль Kia Optima на проспекті Чорновола, 65. Причиною зупинки стало порушення водієм правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці виявили в інформаційній системі активне звернення щодо чоловіка. У ньому зазначалася необхідність доставити водія до відповідного органу через ймовірне порушення правил військового обліку та неявку за викликом до ТЦК.

Чоловік повідомив патрульним, що має відстрочку від призову, проте документів для підтвердження не надав. Крім того, він пред'явив паспорт іншої держави та відмовився залишати салон автомобіля.

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"Після цього працівники поліції відійшли до службового транспортного засобу. Згідно з описом відеозаписів портативних відеореєстраторів, під час перебування у службовому автомобілі поліцейські обговорювали можливість втечі водія та необхідність його переслідування в разі такого розвитку подій", — вказано у справі.

Близько 17:48 водій несподівано залишив автомобіль і кинувся тікати, перебігаючи через смуги руху. Один із патрульних одразу почав переслідувати чоловіка, однак наздогнати його не зміг.

Інші правоохоронці продовжили пошуки в прилеглій місцевості: розпитували перехожих і перевіряли інформацію про можливе переміщення автомобіля. Попри вжиті заходи, встановити місцеперебування втікача їм не вдалося.

За результатами службового розслідування керівництво патрульної поліції оголосило одному з правоохоронців догану. Дисциплінарна комісія вирішила, що він разом із напарником не забезпечив належного нагляду за водієм, хоча усвідомлював ризик його втечі.

Не погодившись із дисциплінарним стягненням, поліцейський подав позов до суду. Він наполягав, що в наказі про оголошення догани не було належного обґрунтування його вини, а під час службового розслідування допустили порушення. Окремо правоохоронець зазначив, що наявність інформації про людину в поліцейській базі сама по собі не є безумовною підставою для її затримання.

Рішення суду

Суд наголосив, що наявність запису в поліцейській інформаційній системі не підтверджує факту вчинення адміністративного правопорушення та не є автоматичною підставою для застосування примусових заходів. Водночас предметом розгляду в цій справі було не лише питання можливого затримання водія, а й дотримання службових обов’язків поліцейським, який допустив його втечу.

Оцінивши обставини справи, суд погодився з висновками дисциплінарної комісії про порушення правоохоронцем службової дисципліни. Також суд не встановив обставин, які б свідчили про порушення прав поліцейського під час проведення службового розслідування.

У результаті Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. Відтак дисциплінарне стягнення у вигляді догани залишилося чинним. Рішення ще можливо оскаржити в апеляційному порядку.

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