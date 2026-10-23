Группа оповещения из ТЦК и полиции. Фото: Четвертая власть/4vlada.com

Львовский окружной административный суд рассмотрел иск полицейского, от которого сбежал гражданин Украины, которого должны были доставить в ТЦК. Патрульный в связи с инцидентом получил выговор и через суд хотел его отменить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lviv.Media.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 9 декабря 2025 года во Львове патрульные остановили автомобиль Kia Optima на проспекте Черновола, 65. Причиной остановки стало нарушение водителем правил дорожного движения.

Во время проверки документов правоохранители обнаружили в информационной системе активное обращение в отношении мужчины. В нем указывалась необходимость доставить водителя в соответствующий орган из-за вероятного нарушения правил воинского учета и неявки по вызову в ТЦК.

Мужчина сообщил патрульным, что у него есть отсрочка от призыва, однако документов для подтверждения не предоставил. Кроме того, он предъявил паспорт другого государства и отказался выходить из салона автомобиля.

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"После этого сотрудники полиции отошли к служебному транспортному средству. Согласно описанию видеозаписей портативных видеорегистраторов, во время пребывания в служебном автомобиле полицейские обсуждали возможность побега водителя и необходимость его преследования в случае такого развития событий", — указано в деле.

Около 17:48 водитель неожиданно вышел из автомобиля и бросился бежать, перебегая через полосы движения. Один из патрульных сразу же начал преследовать мужчину, однако догнать его не смог.

Другие правоохранители продолжили поиски в прилегающей местности: расспрашивали прохожих и проверяли информацию о возможном перемещении автомобиля. Несмотря на принятые меры, установить местонахождение беглеца им не удалось.

По результатам служебного расследования руководство патрульной полиции вынесло одному из правоохранителей выговор. Дисциплинарная комиссия решила, что он вместе с напарником не обеспечил надлежащего надзора за водителем, хотя осознавал риск его побега.

Не согласившись с дисциплинарным взысканием, полицейский подал иск в суд. Он настаивал, что в приказе об объявлении выговора не было надлежащего обоснования его вины, а в ходе служебного расследования были допущены нарушения. Отдельно правоохранитель отметил, что наличие информации о человеке в полицейской базе само по себе не является безусловным основанием для его задержания.

Решение суда

Суд подчеркнул, что наличие записи в полицейской информационной системе не подтверждает факт совершения административного правонарушения и не является автоматическим основанием для применения принудительных мер. В то же время предметом рассмотрения в данном деле был не только вопрос возможного задержания водителя, но и соблюдение служебных обязанностей полицейским, допустившим его побег.

Оценив обстоятельства дела, суд согласился с выводами дисциплинарной комиссии о нарушении правоохранителем служебной дисциплины. Также суд не установил обстоятельств, которые бы свидетельствовали о нарушении прав полицейского во время проведения служебного расследования.

В результате Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Таким образом, дисциплинарное взыскание в виде выговора осталось в силе. Решение еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. В настоящее время ей запрещено покидать Украину.