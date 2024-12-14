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Чоловік з дитиною — чи заберуть його в ТЦК

14 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація чоловіка з дитиною - куди дінуть дитину
Чоловік з неповнолітньою дитиною. Фото: familylawhelp.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо група сповіщення ТЦК зустріне чоловіка з неповнолітньою дитиною, то йому можуть вручити повістку. Але доставляти до територіального центру комплектування цю особу незаконно.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Фатима Гюлалієва.

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Повістка чоловіку з дитиною

Фатима Гюлалієва зазначила, що у випадку, коли чоловік перебуває в публічному місці з дитиною, співробітники ТЦК мають право вручити йому повістку.

"Однак це не означає негайного доставлення до військкомату. Повістка визначає дату та час, коли чоловік повинен з’явитися до ТЦК", — підкреслила юристка.

Чи можуть чоловіка з дитиною доправити у ТЦК

У ситуації, якщо чоловік відмовляється отримати повістку або є підстави вважати, що він ухиляється від мобілізації, представники ТЦК можуть звернутися до поліції.

"Однак, якщо поруч із чоловіком є дитина, примусове доставлення без забезпечення належного догляду за дитиною є протизаконним", — наголосила Фатима Гюлалієва.

Що буде з дитиною

Якщо чоловіка все ж доставляють до ТЦК, то питання перебування дитини, заявила юристка, має бути вирішене з урахуванням наступних обставин:

  • якщо поблизу є дружина, родичі чи знайомі, які можуть одразу забрати дитину, ТЦК повинні забезпечити передачу дитини цим особам;
  • у ситуації, якщо передати дитину нікому, до справи можуть залучити поліцію або соціальні служби, які тимчасово забезпечать нагляд за дитиною.

"Законодавство України покладає відповідальність за благополуччя дитини на державу. Якщо під час виконання мобілізаційних заходів виникає ситуація, коли дитина залишається без нагляду, це є грубим порушенням прав дитини. У таких випадках можна звертатися до правоохоронних органів або суду, щоб захистити права як дитини, так і батька", — підкреслила Гюлалієва, порекомендувавши чоловікам завжди мати при собі документи дитини (свідоцтво про народження або паспорт) та контактні дані осіб, які можуть її забрати.

Нагадаємо, ми писали раніше, чи можуть мобілізувати батька-одинака під час війни.

Також ми повідомляли про те, чи випустять батька-одинака за кордон.

діти мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані батьки

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