Виїзд за кордон батька-одинака - чи випустять з України батька, який сам виховує дітей

Батько з дитиною. Фото: blog.nataliarainyk.com

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Завдяки цій відстрочці він зможе і виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та продовження загальної мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка і виїзд за кордон батька-одинака

Чоловік, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, тобто батько-одинак, має право на відстрочку від мобілізації.

А, оформивши відстрочку, він також може виїжджати за межі України.

"У разі наявності вказаної Вами відстрочки право на виїзд Ви маєте", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина.

Документи, потрібні батьку-одинаку на кордоні

Також юрист наголосив, що для виїзду за кордон особи такої категорії повинні мати при собі певний набір документів.

"Ви повинні мати при собі паперовий або е-ВОД з відповідною відміткою, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує, що Ви є батьком-одинаком", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали про те, коли батька-одинака можуть мобілізувати до ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли, чи втратить батько-одинак відстрочку, взявши другий шлюб.