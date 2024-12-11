Виїзд за кордон батька-одинака - чи випустять з України батька, який сам виховує дітей

Батько-одинак — чи випустять за кордон
Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Завдяки цій відстрочці він зможе і виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та продовження загальної мобілізації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка і виїзд за кордон батька-одинака
Чоловік, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, тобто батько-одинак, має право на відстрочку від мобілізації.
А, оформивши відстрочку, він також може виїжджати за межі України.
"У разі наявності вказаної Вами відстрочки право на виїзд Ви маєте", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина.
Документи, потрібні батьку-одинаку на кордоні
Також юрист наголосив, що для виїзду за кордон особи такої категорії повинні мати при собі певний набір документів.
"Ви повинні мати при собі паперовий або е-ВОД з відповідною відміткою, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує, що Ви є батьком-одинаком", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, ми писали про те, коли батька-одинака можуть мобілізувати до ЗСУ.
Додамо, ми повідомляли, чи втратить батько-одинак відстрочку, взявши другий шлюб.
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