Мобилизация мужчины с ребенком – куда денут ребенка

Человек с несовершеннолетним ребенком. Фото: familylawhelp.com.ua

Если группа оповещения ТЦК встретит мужчину с несовершеннолетним ребенком, ему могут вручить повестку. Но доставлять в территориальный центр комплектования это лицо незаконно.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Фатима Гюлалиева.

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Повестка мужчине с ребенком

Фатима Гюлалиева отметила, что в случае, когда мужчина находится в публичном месте с ребенком, сотрудники ТЦК вправе вручить ему повестку.

"Однако это не означает немедленной доставки в военкомат. Повестка определяет дату и время, когда мужчина должен явиться в ТЦК", — подчеркнула юрист.

Могут ли мужчину с ребенком доставить в ТЦК

В ситуации, когда мужчина отказывается получить повестку или есть основания полагать, что он уклоняется от мобилизации, представители ТЦК могут обратиться в полицию.

"Однако, если рядом с мужчиной есть ребенок, принудительное доставление без обеспечения надлежащего ухода за ребенком противозаконно", — подчеркнула Фатима Гюлалиева.

Что будет с ребенком

Если мужчину все же доставляют в ТЦК, то вопрос пребывания ребенка, заявила юрист, должен быть решен с учетом следующих обстоятельств:

если вблизи есть жена, родственники или знакомые, которые могут сразу унести ребенка, ТЦК должны обеспечить передачу ребенка этим лицам;

в ситуации, если передать ребенка некому, в дело могут привлечь полицию или социальные службы, которые временно обеспечат надзор за ребенком.

"Законодательство Украины возлагает ответственность за благополучие ребенка на государство. Если во время выполнения мобилизационных мероприятий возникает ситуация, когда ребенок остается без присмотра, это является грубым нарушением прав ребенка. В таких случаях можно обращаться в правоохранительные органы или суд, чтобы защитить права как ребенка, так и отца", — подчеркнула Гюлалиева, порекомендовав мужчинам всегда иметь при себе документы ребенка (свидетельство о рождении или паспорте) и контактные данные лиц, которые могут ее унести.

Напомним, мы писали раньше, могут ли мобилизовать отца-одиночку во время войны.

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