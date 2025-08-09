Суд засудив чоловіка, якого не взяли на службу три військові частини – деталі

Рішення суду. Фото: 24tv.ua

У Вінницькій області чоловіка відмовились брати на службу три військові частини, проте суд визнав його ухилянтом. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Томашпільського районного суду Вінницької області.

Деталі справи

Суд встановив, що у 2023 році чоловік отримав відстрочку від мобілізації, оскільки його дружина за кордоном, а він виховує малолітню дитину.

14 лютого 2025 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У березні він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

Згодом поліція зупинила чоловік і доставила до ТЦК, звідки його передали до трьох військових частин, проте жодна з них не взяла його службу.

"В приміщенні РТЦК та СП йому дали документи на проходження ВЛК, він пройшов комісію і до ранку вже був в Миколаївській області. Вказав, що його незаконно утримували та застосовували до нього насильство. Його возили по військових частинах Миколаївської, Одеської, Вінницької областей, та скрізь були відмови, його не хотіли брати", — йдеться у матеріалах справи.

Працівниця ТЦК пояснила, що згідно з висновками ВЛК обвинувачений був придатний на тилові посади в РТЦК, після цього він був призначений в команду. В команду він був призначений неодноразово і не був зарахований за станом здоров'я. Потім йому була надана ще одна повістка, після якої він не з`явився та був складений протокол. Обвинуваченому було вручено дві повістки, за одною він їздив, за іншою не з`явився.

На суді чоловік провину визнав.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до трьох років позбавлення волі.

