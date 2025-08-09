Яке покарання обрав суд для бізнесмена, який ухилився від мобілізації

Підприємець. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Закарпатській області судили за ухилення від мобілізації київського бізнесмена. Чоловіка, який є одним із співвласників столичної компанії, доведеться провести кілька років у в'язниці.



Відповідне рішення Тячівський районний суд Закарпатської області ухвалив 25 липня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант від 15 липня 2022 року перебуває на військовому обліку: має звання офіцера запасу. Чоловік пройшов ВЛК і отримав повістку, згідно з якою мав з'явитися на відправлення до військової частини, але не зробив цього.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав з Ірпеня на базу відпочинку в селі Новоселиця Тячівського району, щоб облаштувати там своїх рідних, а потім повернутися до столиці й видати зарплати працівникам. Власник туристичної бази попередив підприємця, що для проживання потрібно стати на військовий облік, тому той поїхав до ТЦК та СП і підписав усі надані йому документи. Наступного ж дня не з'явився за повісткою, бо виїхав до Обухова, міський голова якого запропонував йому долучитися до добровольчого батальйону.

За словами підсудного, він надсилав Тячівському райвідділу поліції контракт на участь у добровольчому формуванні, але після цього отримав повідомлення про підозру. Також чоловік додав, що має підстави для оформлення відстрочки, але не скористався цим правом.

Суддя встановив, що до добровольчого батальйону обвинувачений долучився 18 березня 2022 року, тоді як за повісткою мав прибути 15 березня. Доказів щодо безпосередньої участі бойових діях або інших діях, які свідчать про виконання військового обов'язку, адвокат підприємця не надав.

Бізнесмена визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

