Мужчину, которому трижды отказали в военной службе, наказал суд

Мужчину, которому трижды отказали в военной службе, наказал суд

Дата публикации 9 августа 2025 10:02
Суд осудил мужчину, которого не взяли на службу три воинские части — детали
Решение суда. Фото: 24tv.ua

В Винницкой области мужчину отказались брать на службу три воинские части, однако суд признал его уклонистом. Ему назначили три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Томашпольского районного суда Винницкой области.

Читайте также:

Детали дела

Суд установил, что в 2023 году мужчина получил отсрочку от мобилизации, поскольку его жена за границей, а он воспитывает малолетнего ребенка.

14 февраля 2025 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В марте он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

Впоследствии полиция остановила мужчину и доставила в ТЦК, откуда его передали в три воинские части, однако ни одна из них не взяла его службу.

"В помещении РТЦК и СП ему дали документы на прохождение ВВК, он прошел комиссию и к утру уже был в Николаевской области. Указал, что его незаконно удерживали и применяли к нему насилие. Его возили по воинским частям Николаевской, Одесской, Винницкой областей, и везде были отказы, его не хотели брать", — говорится в материалах дела.

Работница ТЦК пояснила, что согласно выводам ВВК обвиняемый был пригоден на тыловые должности в РТЦК, после этого он был назначен в команду. В команду он был назначен неоднократно и не был зачислен по состоянию здоровья. Затем ему была предоставлена еще одна повестка, после которой он не явился и был составлен протокол. Обвиняемому было вручено две повестки, по одной он ездил, по другой не явился.

На суде мужчина вину признал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее суд наказал мужчину, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации, в Кировоградской области.

Также несколько лет в тюрьме проведет киевский бизнесмен, которого осудили за уклонение от мобилизации в Закарпатской области.

суд Винницкая область мобилизация ТЦК и СП воинская часть
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
