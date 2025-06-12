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Головна Мобілізація Чоловіка із шизофренією визнали придатним — що вирішив суд

Чоловіка із шизофренією визнали придатним — що вирішив суд

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Дата публікації: 12 червня 2025 03:32
Чоловіка з діагнозом "параноїдна шизофренія" визнали придатним і мобілізували — яке рішення ухвалив суд
Чоловіки проходять ВЛК. Фото: Житомирській
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

Чоловіка з діагнозом "параноїдна шизофренія" визнали придатним до військової служби. Аби оскаржити це рішення, мобілізований звернувся до суду.

Про подробиці справи йдеться у вироку, який 24 січня ухвалив Харківський окружний адміністративний суд.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 3 вересня минулого року ВЛК визнала фігуранта придатним до військової служби. Після цього його мобілізували до лав ЗСУ. Чоловік звернувся з позовом до суду, вимагаючи скасувати постанову ВЛК щодо придатності та наказ начальника ТЦК про призов, а також зобов'язати військову частину звільнити його зі служби.

Рішення суду

Попри наявність у чоловіка діагнозу "параноїдна шизофренія", суд не скасував постанову ВЛК і не звільнив позивача від проходження військової служби.

У подальшому справу розглянули ще й в Апеляційному суді. У результаті рішення ВЛК все ж таки визнали протиправним та анулювали. Водночас суддя дійшов висновку, що призов чоловіка був законним, оскільки документів про непридатність чи  підстав для звільнення від мобілізації військовозобов'язаний не мав. Позов задовольнили лише частково.

Нагадаємо, двох посадовців ВЛК із Дніпропетровщини визнали винним у зловживанні впливом. Фігуранти забезпечували чоловіків документами із фіктивними діагнозами.

Також ми повідомляли, що військовослужбовець напередодні відправлення на передову пішов у СЗЧ і не повертався понад два місяці. Його засудили до позбавлення волі.

суд мобілізація ВЛК ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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