Мужчину с диагнозом "параноидная шизофрения" признали пригодным и мобилизовали — какое решение принял суд

Мужчины проходят ВВК. Фото: Житомирский ТЦК и СП

Мужчину с диагнозом "параноидная шизофрения" признали пригодным к военной службе. Чтобы обжаловать это решение, мобилизованный обратился в суд.

О подробностях дела говорится в приговоре, который 24 января принял Харьковский окружной административный суд.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 3 сентября прошлого года ВВК признала фигуранта пригодным к военной службе. После этого его мобилизовали в ряды ВСУ. Мужчина обратился с иском в суд, требуя отменить постановление ВВК о пригодности и приказ начальника ТЦК о призыве, а также обязать воинскую часть уволить его со службы.

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Решение суда

Несмотря на наличие у мужчины диагноза "параноидная шизофрения", суд не отменил постановление ВВК и не освободил истца от прохождения военной службы.

В дальнейшем дело рассмотрели еще и в Апелляционном суде. В результате решение ВВК все же признали противоправным и аннулировали. В то же время судья пришел к выводу, что призыв мужчины был законным, поскольку документов о непригодности или оснований для освобождения от мобилизации военнообязанный не имел. Иск удовлетворили только частично.

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Напомним, двух чиновников ВВК с Днепропетровщины признали виновным в злоупотреблении влиянием. Фигуранты обеспечивали мужчин документами с фиктивными диагнозами.

Также мы сообщали, что военнослужащий накануне отправки на передовую ушел в СОЧ и не возвращался более двух месяцев. Его приговорили к лишению свободы.