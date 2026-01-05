Відео
Україна
Чоловіка призвали, попри виключення з обліку — вирок суду

Дата публікації: 5 січня 2026 03:32
ТЦК мобілізували виключеного з обліку — що вирішив суд
Працівник ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

В Івано-Франківську працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка, який не перебував на військовому обліку. Суд визнав дії представників військкомату протиправними.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив 8 грудня.

Деталі справи

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 29 липня 2024 року прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон поза пунктом пропуску, і доставили його до ТЦК та СП. Затриманий сприйняв такі дії як незаконні, тому що ще у 1999 році його виключили з військового обліку та засудили до 14 років ув'язнення за особливо тяжкі злочини. 

Рішення суду 

Представники військкомату заявили, що інформації про виключення з обліку в документах фігуранта не було, а судимість він уже погасив. Суддя дійшов висновку, що під час призову були порушення, зокрема в оформленні документів. Наказ щодо відправлення позивача до військової частини скасували. Військова частина має звільнити чоловіка зі служби та виключити зі списку особового складу.

Нагадаємо, житель Одещини двічі проігнорував повістки. Його оштрафували. 

Також ми повідомляли, що на Рівненщині військовозобов'язаний підробив свідоцтва про народження двох дітей, аби як багатодітний батько отримати відстрочку. Упродовж року він перебуватиме на випробувальному терміні.

суд військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
