Мужчину призвали, несмотря на исключение из учета — приговор суда

Дата публикации 5 января 2026 03:32
ТЦК мобилизовали исключенного с учета — что решил суд
Работник ТЦК и СП с военнообязанным. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП

В Ивано-Франковске работники ТЦК и СП мобилизовали мужчину, который не состоял на воинском учете. Суд признал действия представителей военкомата противоправными.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский окружной административный суд принял 8 декабря.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 29 июля 2024 года пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу вне пункта пропуска, и доставили его в ТЦК и СП. Задержанный воспринял такие действия как незаконные, потому что еще в 1999 году его исключили с воинского учета и приговорили к 14 годам заключения за особо тяжкие преступления.

Решение суда

Представители военкомата заявили, что информации об исключении с учета в документах фигуранта не было, а судимость он уже погасил. Судья пришел к выводу, что во время призыва были нарушения, в частности в оформлении документов. Приказ об отправке истца в воинскую часть отменили. Воинская часть должна уволить мужчину со службы и исключить из списка личного состава.

Напомним, житель Одесской области дважды проигнорировал повестки. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Ровенской области военнообязанный подделал свидетельства о рождении двух детей, чтобы как многодетный отец получить отсрочку. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

суд военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
