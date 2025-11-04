Як оскаржити рішення ВЛК і вимагати повторного огляду — порада адвоката

Медик заповнює картку. Фото: Freepik

У ситуації, коли військовозобов’язаного відправили на військово-лікарську комісію (ВЛК) без належного огляду та з порушеннями процедури, родичі мають право вимагати повторного медичного обстеження.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян.

Що робити, якщо людину забрали на ВЛК, але огляду медиків не було?

Заявниця розповіла адвокату, що 37-річного чоловіка забрали просто під час ремонту автомобіля, не давши часу зібрати особисті речі, ліки чи документи. Уже за годину після затримання його відправили до Дніпра, попри те, що в рідному місті діє власна комісія. Родичі стверджують, що ВЛК фактично не проводили, однак у висновку зазначили — "здоровий".

Адвокат пояснив, що у таких випадках військовозобов’язаний має право вимагати повторного проходження ВЛК. Якщо з моменту огляду минуло менше місяця, слід подати заяву до начальника районного територіального центру комплектування (РТЦК) про переогляд.

Якщо цей строк сплив, постанову ВЛК можна оскаржити, надавши додаткові медичні документи, які лікарі не врахували під час первинного огляду.

Також юрист зазначив, що у разі погіршення стану здоров’я військовослужбовець має право подати рапорт на ім’я командира військової частини із проханням направити його на повторне проходження ВЛК.

