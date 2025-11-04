Відео
Головна Мобілізація Чоловіка відправили на ВЛК, де не було огляду — як діяти родичам

Чоловіка відправили на ВЛК, де не було огляду — як діяти родичам

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 20:00
Оновлено: 20:26
Як оскаржити рішення ВЛК і вимагати повторного огляду — порада адвоката
Медик заповнює картку. Фото: Freepik

У ситуації, коли військовозобов’язаного відправили на військово-лікарську комісію (ВЛК) без належного огляду та з порушеннями процедури, родичі мають право вимагати повторного медичного обстеження.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Що робити, якщо людину забрали на ВЛК, але огляду медиків не було?

Заявниця розповіла адвокату, що 37-річного чоловіка забрали просто під час ремонту автомобіля, не давши часу зібрати особисті речі, ліки чи документи. Уже за годину після затримання його відправили до Дніпра, попри те, що в рідному місті діє власна комісія. Родичі стверджують, що ВЛК фактично не проводили, однак у висновку зазначили — "здоровий".

Адвокат пояснив, що у таких випадках військовозобов’язаний має право вимагати повторного проходження ВЛК. Якщо з моменту огляду минуло менше місяця, слід подати заяву до начальника районного територіального центру комплектування (РТЦК) про переогляд.

Якщо цей строк сплив, постанову ВЛК можна оскаржити, надавши додаткові медичні документи, які лікарі не врахували під час первинного огляду.

Також юрист зазначив, що у разі погіршення стану здоров’я військовослужбовець має право подати рапорт на ім’я командира військової частини із проханням направити його на повторне проходження ВЛК.

Нагадаємо, юрист роз'яснив також й нюанс щодо передачі від ВЛК довідки в ТЦК про непридатність громадянина за станом здоров'я — коли і в які терміни це відбувається.  

Також законознавець пояснив, чи впливає на рішення про мобілізацію провалений психологічний тест.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
