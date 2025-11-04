Видео
Україна
Мужчину отправили на ВВК, где не было осмотра — как действовать

Мужчину отправили на ВВК, где не было осмотра — как действовать

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 20:00
обновлено: 20:26
Как обжаловать решение ВВК и требовать повторного осмотра — совет адвоката
Медик заполняет карточку. Фото: Freepik

В ситуации, когда военнообязанного отправили на военно-врачебную комиссию (ВВК) без надлежащего осмотра и с нарушениями процедуры, родственники имеют право требовать повторного медицинского обследования.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

Заявительница рассказала адвокату, что 37-летнего мужчину забрали прямо во время ремонта автомобиля, не дав времени собрать личные вещи, лекарства или документы. Уже через час после задержания его отправили в Днепр, несмотря на то, что в родном городе действует собственная комиссия. Родственники утверждают, что ВВК фактически не проводили, однако в заключении отметили — "здоров".

Адвокат пояснил, что в таких случаях военнообязанный имеет право требовать повторного прохождения ВВК. Если с момента осмотра прошло меньше месяца, следует подать заявление начальнику районного территориального центра комплектования (РТЦК) о переосвидетельствовании.

Если этот срок истек, постановление ВВК можно обжаловать, предоставив дополнительные медицинские документы, которые врачи не учли при первичном осмотре.

Также юрист отметил, что в случае ухудшения состояния здоровья военнослужащий имеет право подать рапорт на имя командира воинской части с просьбой направить его на повторное прохождение ВВК.

Напомним, юрист разъяснил также и нюанс относительно передачи от ВВК справки в ТЦК о непригодности гражданина по состоянию здоровья — когда и в какие сроки это происходит.

Также законодатель объяснил, влияет ли на решение о мобилизации проваленный психологический тест.

ВСУ мобилизация жалобы ВВК юристы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
