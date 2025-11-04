Как обжаловать решение ВВК и требовать повторного осмотра — совет адвоката

Медик заполняет карточку. Фото: Freepik

В ситуации, когда военнообязанного отправили на военно-врачебную комиссию (ВВК) без надлежащего осмотра и с нарушениями процедуры, родственники имеют право требовать повторного медицинского обследования.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

Что делать, если человека забрали на ВВК, но осмотра медиков не было?

Заявительница рассказала адвокату, что 37-летнего мужчину забрали прямо во время ремонта автомобиля, не дав времени собрать личные вещи, лекарства или документы. Уже через час после задержания его отправили в Днепр, несмотря на то, что в родном городе действует собственная комиссия. Родственники утверждают, что ВВК фактически не проводили, однако в заключении отметили — "здоров".

Адвокат пояснил, что в таких случаях военнообязанный имеет право требовать повторного прохождения ВВК. Если с момента осмотра прошло меньше месяца, следует подать заявление начальнику районного территориального центра комплектования (РТЦК) о переосвидетельствовании.

Если этот срок истек, постановление ВВК можно обжаловать, предоставив дополнительные медицинские документы, которые врачи не учли при первичном осмотре.

Также юрист отметил, что в случае ухудшения состояния здоровья военнослужащий имеет право подать рапорт на имя командира воинской части с просьбой направить его на повторное прохождение ВВК.

